L'avènement du KO

La vie de Superman a toujours été intimement liée à celle de la Légion des Super-Héros du 31e siècle. Mais une version plus sombre et cruelle de la Légion traque depuis des mois les héros de l'Univers DC... Plus inquiétant encore, ces Légionnaires semblent obéir à un ennemi pourtant disparu : Darkseid, le tyran d'Apokolips en personne. L'Homme d'Acier saura-t-il repousser ces ennemis au pouvoir... absolu ?