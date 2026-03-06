Inscription
#Comics

L'avènement du KO

Joshua Williamson, Dan Mora, Yasmine Putri

La vie de Superman a toujours été intimement liée à celle de la Légion des Super-Héros du 31e siècle. Mais une version plus sombre et cruelle de la Légion traque depuis des mois les héros de l'Univers DC... Plus inquiétant encore, ces Légionnaires semblent obéir à un ennemi pourtant disparu : Darkseid, le tyran d'Apokolips en personne. L'Homme d'Acier saura-t-il repousser ces ennemis au pouvoir... absolu ?

Par Joshua Williamson, Dan Mora, Yasmine Putri
Chez Urban Comics Editions

Auteur

Joshua Williamson, Dan Mora, Yasmine Putri

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Super-héros

Retrouver tous les articles sur L'avènement du KO par Joshua Williamson, Dan Mora, Yasmine Putri

Commenter ce livre

 

L'avènement du KO

Joshua Williamson, Dan Mora, Yasmine Putri trad. Laurent Queyssi

Paru le 06/03/2026

112 pages

Urban Comics Editions

17,00 €

9791026855477
