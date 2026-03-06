Meurtre à Marshview

Marshview, le sanctuaire que Poison Ivy a exhumé des marais, est menacé de toute part... une horrible entité semble hanter les lieux, la police, mais aussi Gardener et l'ordre du Chevalier Vert sont après Ivy, et même Batman en personne est à ses trousses ! Ivy devra affronter à la fois son passé et son présent dans l'espoir d'assurer son propre avenir, mais parviendra-t-elle à sauvegarder ce lieu sans mettre en péril tous ceux qui lui sont chers ?