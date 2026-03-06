Chaque année, un tunnel est creusé à la tronçonneuse dans le glacier du Rhône pour les touristes et un photographe y a longtemps fait commerce de portraits en compagnie de faux ours blancs. A partir d'une telle photo d'enfance où il pose avec sa fratrie, Thierry Raboud se demande ce qu'est venu faire ce symbole polaire dans les Alpes. Suivant les traces de ces ours, il arpente le territoire de la grande fonte depuis la Suisse jusqu'au Svalbard, et récolte au passage mythes, légendes, récits et souvenirs dans lesquels se dessine un nouvel imaginaire : celui de l'ère postglaciaire. Le constat est implacable, mais l'émerveillement demeure possible dans le regard de sa fille où se reflètent les derniers lambeaux de glace. Dès lors, comment habiter un monde en liquidation ?