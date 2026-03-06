Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Un grand brûlé

Benoît Preteseille

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Le 1er avril 2001 je suis mort. " On connaît Benoît Preteseille pour ses bandes dessinées parues chez Atrabile, Biscoto, Cornélius et d'autres éditeurs, où il exprime un intérêt certain pour l'art du début du XXe siècle, le dadaïsme, le surréalisme, Fantômas, Boris Vian ou encore Marcel Duchamp. C'est peu dire qu'on ne le voyait pas vraiment investir le terrain de l'autobiographie. Et pourtant... Il y a 25 ans, Benoît Preteseille a été foudroyé sur un train par un arc électrique. Brûlé de part et d'autre au troisième degré, hospitalisé pendant de longues semaines, il en a gardé une série de marques et cicatrices, autant de souvenirs indélébiles et aujourd'hui toujours visibles. Si certains accidents, certains traumatismes, viennent blesser l'intérieur d'un être sans que cela soit discernable, la brûlure, elle, abîme la chair pour longtemps, voire pour toujours. Et si Benoît Preteseille a appris à vivre avec ce nouvel état, le regard de l'autre, lui, renvoie sans cesse l'image d'un être qui appartient désormais à une communauté à part, une tribu de " personnes abîmées, bousillées, tordues, ébréchées " et " visiblement pas intactes ". C'est de cela dont parle Benoît Preteseille dans " Un Grand Brûlé " - la douleur infinie, le regard des autres, les liens familiaux - à travers des pages humbles dans leur forme, mais incroyablement puissantes, et marquantes. Quand il ne dessine pas, Benoît Preteseille dirige sans partage ION éditions et fait de la musique sous le pseudonyme de Benoît Tranchand ; il est également enseignant à l'EESI d'Angoulême.

Par Benoît Preteseille
Chez Atrabile Editions

|

Auteur

Benoît Preteseille

Editeur

Atrabile Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un grand brûlé par Benoît Preteseille

Commenter ce livre

 

Un grand brûlé

Benoît Preteseille

Paru le 20/03/2026

120 pages

Atrabile Editions

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889231614
9782889231614
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.