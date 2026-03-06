Visages d’artistes

Le Petit Palais - musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris conserve des centaines d'effigies d'artistes, peintes, gravées ou sculptées ; un fonds exceptionnel qui fait pour la première fois l'objet d'une exposition. Rembrandt, Jean-Dominique Ingres et Jacques-Emile Blanche croisent ici Gustave Courbet, Auguste Rodin ou Maurice Denis ; mais des contrepoints contemporains ont été confiés à dix femmes parmi lesquelles figurent Françoise Pétrovitch, Sophie Calle ou Nathanaëlle Herbelin. Ce hors-série s'ouvre sur un entretien inédit avec les trois commissaires de l'exposition puis reprend les quatre grandes thématiques du parcours (autoportraits, fraternités d'artistes, ateliers, hommages aux maîtres), et invite le lecteur à explorer le parcours permanent.