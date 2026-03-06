Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Visages d’artistes

Mathilde Liteau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Petit Palais - musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris conserve des centaines d'effigies d'artistes, peintes, gravées ou sculptées ; un fonds exceptionnel qui fait pour la première fois l'objet d'une exposition. Rembrandt, Jean-Dominique Ingres et Jacques-Emile Blanche croisent ici Gustave Courbet, Auguste Rodin ou Maurice Denis ; mais des contrepoints contemporains ont été confiés à dix femmes parmi lesquelles figurent Françoise Pétrovitch, Sophie Calle ou Nathanaëlle Herbelin. Ce hors-série s'ouvre sur un entretien inédit avec les trois commissaires de l'exposition puis reprend les quatre grandes thématiques du parcours (autoportraits, fraternités d'artistes, ateliers, hommages aux maîtres), et invite le lecteur à explorer le parcours permanent.

Par Mathilde Liteau
Chez Faton

|

Auteur

Mathilde Liteau

Editeur

Faton

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Visages d’artistes par Mathilde Liteau

Commenter ce livre

 

Visages d’artistes

Mathilde Liteau

Paru le 20/03/2026

64 pages

Faton

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782878444261
9782878444261
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.