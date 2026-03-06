Inscription
#Essais

Rassemblement familial

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky

ActuaLitté
Un an, deux mondes, une maison partagée. Rassemblement familial est le récit d'une expérience radicale de cohabitation : pendant un an, l'autrice accueille chez elle la famille Diallo, réfugiés guinéens sans papiers. Sept personnes, une mère enceinte, cinq enfants, un père épuisé, puis un bébé né dans l'urgence. D'un côté, des réfugiés musulmans dépassés, de l'autre, une famille française athée. Une immersion sensible dans la réalité de l'exil : labyrinthe administratif, crise du logement, précarité, racisme, laïcité sous tension... Mais aussi une incroyable énergie de vie. Récit vibrant, politique et poétique, ce livre dérange, questionne, bouleverse. Une lecture nécessaire pour penser une forme contemporaine d'hospitalité en France.

Par Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky
Chez Editions de l’Aube

|

Auteur

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Immigration

Rassemblement familial

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky

Paru le 06/03/2026

240 pages

Editions de l’Aube

22,00 €

ActuaLitté
9782815971560
© Notice établie par ORB
