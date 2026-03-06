Le roi des Gyôzas

Asperges sauvages et sake ? a` Tsugaru, lotte de mer de Kazamaura ou nouilles de la destine ? e aux cascades d'Akame, porc noir a` Kagoshima, fe^te du balaou au port de pe^che de Nemuro, voici une promenade savoureuse du nord au sud du Japon dans les pas d'une e ? crivaine gastronome avec la complicite ? de son ami, le mangaka Taniguchi. Apre`s les histoires de ? licieuses d'Un sandwich a` Ginza, nous voici invite ? s a` voyager de Hokkaido^ jusqu'a` Okinawa, en passant par les quartiers populaires de To^kyo^, pour un vagabondage culinaire a` la de ? couverte d'une spe ? cialite ? locale, d'un restaurant ou d'un gou^t singulier comme celui du le ? gendaire bento^ aux oursins a` savourer sur un banc en gare de Kuji. Un moyen de comprendre aussi le rapport des Japonais a` la nourriture : mets de saison, plats de fe^te, recettes jalousement garde ? es, destins d'e ? tablissements centenaires. Un voyage de de ? gustation aussi nourrissant pour l'esprit que pour le corps.