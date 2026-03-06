Inscription
Le roi des Gyôzas

Yôko Hiramatsu

Asperges sauvages et saké à Tsugaru, lotte de mer de Kazamaura ou nouilles de la destinée aux cascades d'Akame, porc noir à Kagoshima, fête du balaou au port de pêche de Nemuro, voici une promenade savoureuse du nord au sud du Japon dans les pas d'une écrivain gastronome avec la complicité de son ami, le mangaka Taniguchi. Après les histoires délicieuses d'Un sandwich à Ginza, nous voici invités à voyager de Hokkaidô jusqu'à Okinawa, en passant par les quartiers populaires de Tôkyô, pour un vagabondage culinaire à la découverte d'une spécialité locale, d'un restaurant ou d'un goût singulier comme celui du légendaire bentô aux oursins à savourer sur un banc en gare de Kuji. Un moyen de comprendre aussi le rapport des Japonais à la nourriture : mets de saison, plats de fête, recettes jalousement gardées, destins d'établissements centenaires. Un voyage de dégustation aussi nourrissant pour l'esprit que pour le corps.

Par Yôko Hiramatsu
Chez Philippe Picquier

Auteur

Yôko Hiramatsu

Editeur

Philippe Picquier

Genre

Littérature japonaise

Le roi des Gyôzas

Yôko Hiramatsu trad. Sophie Bescond

Paru le 06/03/2026

285 pages

Philippe Picquier

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782809717440
© Notice établie par ORB
