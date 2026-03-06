Inscription
Marseille, ce qu'il reste de la colère

Chrystèle Bazin, Agnès Mellon

Le 5 novembre 2018, rue d'Aubagne à Marseille, deux immeubles s'effondrent, causant la mort de huit personnes. Des milliers de Marseillais et Marseillaises descendent dans la rue pour exprimer leur deuil et leur colère. Agnès Mellon et Chrystèle Bazin en font partie. Au fil des manifestations et commémorations, elles dressent le portrait d'une ville qui a su se rassembler et s'insurger pour que l'on n'oublie pas les responsabilités politiques et les vies perdues, et qui a su s'organiser pour défendre une autre façon d'habiter la ville. Avec ce livre-photo, les autrices restituent la chronologie des événements comme elles les ont vécus et nous offrent une réflexion de fond sur des problématiques saillantes en matière de politiques publiques et de rénovation urbaine : mal-logement, gentrification, droit à la ville, communs urbains.

Marseille, ce qu'il reste de la colère

Chrystèle Bazin, Agnès Mellon

Paru le 06/03/2026

192 pages

Editions de l'Atelier

22,00 €

9782708295599
