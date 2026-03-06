Souvent associés à la malchance et à de funestes présages, les corvidés sont pourtant des oiseaux extrêmement intelligents. Capables de résoudre des problèmes, de se servir des constructions humaines pour se loger et se nourrir, ils sont aussi en capacité de reconnaître nos visages ! Les corvidés font également partie des oiseaux les plus présents dans notre quotidien, nous les croisons tous les jours en ville ou à la campagne. Il semble donc incroyable que nous en sachions encore aussi peu sur eux ! Ce documentaire part à la découverte de ces oiseaux mal aimés et pourtant dignes du plus grand intérêt.