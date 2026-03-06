Inscription
En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Corvidés

Louise Gouët, Timothée Cantard

ActuaLitté
Souvent associés à la malchance et à de funestes présages, les corvidés sont pourtant des oiseaux extrêmement intelligents. Capables de résoudre des problèmes, de se servir des constructions humaines pour se loger et se nourrir, ils sont aussi en capacité de reconnaître nos visages ! Les corvidés font également partie des oiseaux les plus présents dans notre quotidien, nous les croisons tous les jours en ville ou à la campagne. Il semble donc incroyable que nous en sachions encore aussi peu sur eux ! Ce documentaire part à la découverte de ces oiseaux mal aimés et pourtant dignes du plus grand intérêt.

Par Louise Gouët, Timothée Cantard
Chez Editions Panthera

|

Auteur

Louise Gouët, Timothée Cantard

Editeur

Editions Panthera

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

Corvidés

Louise Gouët, Timothée Cantard

Paru le 07/05/2026

40 pages

Editions Panthera

16,90 €

ActuaLitté
9782494182301
© Notice établie par ORB
