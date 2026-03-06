Passion à l'état brut Tome 2

" Maintenant que je t'ai retrouvée, je ne peux plus te laisser m'échapper. " Après avoir surmonté bien des obstacles, Keita et Nono s'aiment enfin officiellement, prêts à savourer des jours empreints de douceur. Mais à peine leur romance commence-t-elle que Keita doit partir travailler à Shikoku, les plongeant brusquement dans une relation à distance. Séparés, ils affrontent la solitude, le manque de l'autre et la frustration de ne pouvoir se toucher. Leur amour, désormais avoué, ne fait que croître, rendant chaque instant loin l'un de l'autre plus intense. " Nono... Veux-tu m 'épouser ? "