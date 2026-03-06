Inscription
Le Char de l'Etat dérape sur le sentier de la guerre

F'Murrr

En 1979, en pleine Guerre Froide, les Soviétiques envahissent l'Afghanistan. La guerre s'enlise et les morts s'empilent. En France, le bourbier est retransmis à la télévision, en direct et en couleurs. F'murrr se sent solidaire de toute résistance ; il enrage contre la guerre et l'insondable bêtise impérialiste. Des montagnes de son Génie des Alpages à celles de l'Afghanistan, il n'y a qu'un pas que F'murrr franchit avec son habituelle liberté. Dans cette suite de récits courts, tandis que soldats russes et afghans s'affrontent ou s'évitent, les chameaux discutent sémantique, un chat s'empare d'un lance-roquette et la centrale de Tchernobyl fait une soudaine apparition. La structure fantaisiste des récits f'murrriens est conservée mais le ton, lui, se fait plus grave, écoeuré ; le réel, pour la première fois convoqué aussi brutalement dans son oeuvre, ne prête plus à rire. Avec Le Char de l'Etat dérape sur le sentier de la guerre, F'murr donne son ouvrage le plus ouvertement politique. Publié dans la revue (A Suivre...) entre 1985 et 1986, il résonne encore tristement avec notre actualité. Avertissement préfigurant la fin de la domination du monde par l'Occident, ce livre est aussi un testament politique : F'murr s'y montre plus que jamais rétif à toute forme d'oppression, prêt à courir les montagnes pour défendre la liberté de vivre hors de sentiers battus.

