Un Hirak sans elles ?

Myassa Messaoudi

De 2019 à 2021, le Hirak a vu des millions d'Algériens manifester contre un régime autoritaire, réclamant liberté et refondation démocratique. Mais ce mouvement, salué pour son pacifisme, a reconduit des mécanismes d'exclusion, notamment envers les femmes, reléguées aux marges des luttes. Myassa Messaoudi analyse cette marginalisation à travers l'histoire politique algérienne, marquée par l'alliance de l'Etat avec les courants conservateurs, l'instrumentalisation de la religion et une mémoire viriliste. Elle dénonce les dérives autoritaires actuelles et les impasses d'un soulèvement qui refuse de mettre les libertés individuelles et les droits des femmes au cÅur du projet démocratique.

Par Myassa Messaoudi
Chez Editions Critiques

Myassa Messaoudi

Editions Critiques

sociologie du genre

Un Hirak sans elles ?

Myassa Messaoudi

Paru le 06/03/2026

296 pages

Editions Critiques

20,00 €

9782487232150
