#Roman francophone

L'Etranger

Abdallah Zaki

Ce texte propose une réflexion lucide et profondément humaine sur les fondements d'une intégration authentique et durable. A travers un témoignage personnel, l'auteur explore les enjeux essentiels de la vie en société : respect mutuel, responsabilité individuelle et adhésion aux lois et aux valeurs communes de la République française. L'ouvrage rappelle que l'intégration ne se limite pas à résider sur un territoire, mais implique une volonté sincère de comprendre, de s'adapter et de contribuer positivement à la société d'accueil. Travail, effort personnel, discipline et respect de la dignité humaine y sont présentés comme des piliers indispensables. Ce livre se veut enfin un message d'espoir, appelant à une intégration fondée sur la confiance, la fraternité et la cohésion sociale.

Par Abdallah Zaki
Chez Hello Editions

|

Auteur

Abdallah Zaki

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

L'Etranger

Abdallah Zaki

Paru le 06/03/2026

40 pages

Hello Editions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782386279799
© Notice établie par ORB
