1859. L'Empire brille de tous ses feux, mais sous les ors du pouvoir, les tensions grondent. A la tête de la cristallerie de Clichy, Louis-Joseph Maës n'est plus un jeune homme fougueux, mais un industriel respecté et un maire engagé, déterminé à défendre son territoire contre les projets colossaux du baron Haussmann. Alors que la ville s'agrandit, que les égouts envahissent les rives de la Seine et que les bals impériaux masquent les fractures sociales, la famille Maës vacille. Les fils grandissent, les amours se compliquent, les ambitions se révèlent. Dans les ateliers, les ouvriers s'émancipent, les artistes s'affirment, les désirs se taisent ou explosent. Entre affrontements politiques et secrets intimes, A la gloire de l'Empire poursuit la grande fresque des Années Cristal, où se forgent les destinées, à la chaleur des fours... et du pouvoir. Stéphane Nolhart est écrivain, conseiller éditorial, directeur d'ouvrage pour différents éditeurs. Il est également ghostwriter de nombreuses autobiographies de personnalités publiques.