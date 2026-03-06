Du sel plein les yeux

Marseille, années 70. Constantin revient dans sa cité natale après des années d'errance, d'engagements politiques et de photographie militante. Il abandonne derrière lui la capitale et les idéaux flétris de Mai 68. Dans le train du retour, une rencontre anodine, un dialogue sur la Méditerranée, puis un taxi... et tout bascule. Constantin se heurte à une ville changée, à la violence sourde qui monte, et à ses propres fantômes. Le passé refait surface, entre souvenirs sensuels, trahisons enfouies et désirs de justice. Que cherche vraiment Constantin en revenant ? Peut-il se réconcilier avec cette ville qui l'a vu partir en colère ? Un roman noir et viscéral, traversé par la lumière crue de Marseille et le souffle désabusé d'une génération perdue. Gilles Del Pappas, maître du polar méditerranéen, conjugue avec talent, noirceur et tension. Lauréat du Grand Prix littéraire de Provence en 2002, il a signé plus de cinquante polars, dont Massilia Dreams (2024) et Sous la peau du monde (2025), réédités aux éditions d'Avallon.