#Manga

Mon voisin flippant est un oméga Tome 2

Inui Hana, Inui Nikuya

Kôta, étudiant à l'université et alpha avec une particularité très rare, est en couple avec Ryûnosuke, un oméga canon, mais aussi assez effrayant. Leur relation progresse petit à petit, mais Kôta doit lutter de toutes ses forces contre les instincts qui le poussent à mordre la nuque de Ryûnosuke afin de créer un lien de partenaires entre eux. Mais un jour, malade et délirant de fièvre, il est sur le point de passer à l'acte... Ryûnosuke, quant à lui, s'inquiète de l'état de santé de Kôta après une visite chez le médecin... Découvrez la suite tant attendue de la comédie romantique omégaverse !

Par Inui Hana, Inui Nikuya
Chez Boy's Love Editions

Auteur

Inui Hana, Inui Nikuya

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Mon voisin flippant est un oméga Tome 2

Inui Hana, Inui Nikuya

Paru le 06/03/2026

180 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

9782382768365
