Mon voisin flippant est un oméga Tome 2

Kôta, étudiant à l'université et alpha avec une particularité très rare, est en couple avec Ryûnosuke, un oméga canon, mais aussi assez effrayant. Leur relation progresse petit à petit, mais Kôta doit lutter de toutes ses forces contre les instincts qui le poussent à mordre la nuque de Ryûnosuke afin de créer un lien de partenaires entre eux. Mais un jour, malade et délirant de fièvre, il est sur le point de passer à l'acte... Ryûnosuke, quant à lui, s'inquiète de l'état de santé de Kôta après une visite chez le médecin... Découvrez la suite tant attendue de la comédie romantique omégaverse !