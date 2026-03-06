Le favori de Bishamonten

Enfant, Izumi Kaguragi a été séparé à la mort de ses parents de Ten, le Dieu Bishamonten dont il a ensuite oublié l'existence. Izumi est en réalité le descendant d'une famille sacrifiée à Bishamonten depuis des générations et sa condition fait qu'il attire naturellement les démons. A présent étudiant, il a profité de son entrée à l'université pour revenir vivre dans sa ville natale. Mais alors qu'il est attaqué par un démon, Ten vient le sauver ! Pour purifier les impuretés accrochées à son corps, ce dernier doit le faire jouir avec toutes sortes de techniques agréables... ! Une bien trop grande stimulation pour Izumi, novice en la matière !