Le favori de Bishamonten

Morry Kuroi

ActuaLitté
Enfant, Izumi Kaguragi a été séparé à la mort de ses parents de Ten, le Dieu Bishamonten dont il a ensuite oublié l'existence. Izumi est en réalité le descendant d'une famille sacrifiée à Bishamonten depuis des générations et sa condition fait qu'il attire naturellement les démons. A présent étudiant, il a profité de son entrée à l'université pour revenir vivre dans sa ville natale. Mais alors qu'il est attaqué par un démon, Ten vient le sauver ! Pour purifier les impuretés accrochées à son corps, ce dernier doit le faire jouir avec toutes sortes de techniques agréables... ! Une bien trop grande stimulation pour Izumi, novice en la matière !

Par Morry Kuroi
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Morry Kuroi

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Le favori de Bishamonten

Morry Kuroi

Paru le 06/03/2026

176 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

ActuaLitté
9782382768105
