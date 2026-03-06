Stratégies de survie pour mangaka

Bien qu'il ait trouvé un manager alors qu'il n'était encore qu'à l'université, Koga n'arrive toujours pas à voir ses mangas sérialisés et avoue à son meilleur ami Kyôhei qu'il est sur le point d'abandonner. Ce dernier lui propose alors de faire équipe avec lui et de tenter le tout pour le tout. Scénariste de mangas BL à ses heures perdues, ses oeuvres sont très populaires. Emballé par cette idée, Koga commence à dessiner, mais n'ayant jamais illustré de romance gay, il n'arrive pas à dessiner les scènes de sexe. Alors qu'il se plaignait du manque de réalisme de ses scènes, Kyôhei se jette sur lui... ? !