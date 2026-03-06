Inscription
#Manga

Stratégies de survie pour mangaka

Tsun Kosaka

ActuaLitté
Bien qu'il ait trouvé un manager alors qu'il n'était encore qu'à l'université, Koga n'arrive toujours pas à voir ses mangas sérialisés et avoue à son meilleur ami Kyôhei qu'il est sur le point d'abandonner. Ce dernier lui propose alors de faire équipe avec lui et de tenter le tout pour le tout. Scénariste de mangas BL à ses heures perdues, ses oeuvres sont très populaires. Emballé par cette idée, Koga commence à dessiner, mais n'ayant jamais illustré de romance gay, il n'arrive pas à dessiner les scènes de sexe. Alors qu'il se plaignait du manque de réalisme de ses scènes, Kyôhei se jette sur lui... ? !

Par Tsun Kosaka
Chez Boy's Love Editions

|

Auteur

Tsun Kosaka

Editeur

Boy's Love Editions

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Stratégies de survie pour mangaka

Tsun Kosaka

Paru le 06/03/2026

192 pages

Boy's Love Editions

7,95 €

ActuaLitté
9782382767962
