Le tribunal international des crimes contre les femmes

"Pour la première fois, des femmes venues du monde entier prendront conscience ensemble du scandale de leur condition". Simone de Beauvoir En mars 1976, 2 000 femmes originaires de plus de 40 pays se rendent à Bruxelles pour participer au Tribunal international des crimes contre les femmes. Elles y témoignent publiquement des violences qu'elles subissent, tant sexuelles que domestiques, politiques, économiques ou médicales. Bien que tombé dans l'oubli, cet événement fondateur a contribué à révéler, quarante ans avant #MeToo, combien ces violences s'inscrivent dans un système d'oppression qui n'a rien d'individuel - et combien le personnel est politique. A l'occasion du 50e anniversaire du tribunal, ce livre redonne à entendre vingt témoignages, choisis et présentés par l'historienne Milène Le Goff, qui les resitue dans leur contexte historique et politique et dresse un état des lieux de la situation actuelle. Il permet ainsi de mesurer les progrès, lents mais bien réels, des revendications féministes dans le monde.