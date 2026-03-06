Régénérer ou dégénérer

Viande cellulaire, substituts d'oeufs, riz enrichi, lait infantile produit en laboratoire... Les grandes entreprises agro-industrielles ont trouvé la solution à la crise écologique, alimentaire et sanitaire : la nourriture de synthèse. Avec sa double culture scientifique et militante, Vandana Shiva détricote dans ce livre les fausses promesses de cette dangereuse alimentation high tech, très coûteuse en énergie, en ressources et en investissements. Etudiant les liens entre crise alimentaire et crise climatique, elle montre aussi combien nous nous méprenons sur "la nature de la nature" : le cycle du carbone est un cycle alimentaire. La démonstration de Vandana Shiva repose, comme chez Rachel Carson, sur une présentation pédagogique des fonctionnements naturels symbiotiques des sols et de nos corps - et sur l'intelligence écologique des solutions paysannes traditionnelles. L'alternative est désormais plus claire que jamais : sans une régénération des cycles de la Terre, la santé des humains va dégénérer. A chaque graine que nous semons, à chaque plante que nous cultivons, à chaque bouchée que nous mangeons, nous faisons le choix entre la dégénération et la régénération." Un Printemps silencieux contre les promesses écologiques mensongères de l'alimentation high tech.