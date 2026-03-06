Inscription
La théorie de l'évolution

Rapsody Morris

ActuaLitté
A travers des instantanés incisifs, Rapsody Morris capture une société en pleine mutation. Ses personnages, saisis sur le vif - sur une terrasse, dans un cours de yoga ou à l'arrière d'un taxi - cherchent à tisser du lien. Ils parlent d'eux, des autres, de notre époque, profitant d'une oreille attentive pour se livrer et nous prendre, lecteurs, à témoin. A partir de scènes du quotidien (on y parle d'épilation, d'astrologie, de déco, de rêves, de rencontres), l'autrice interroge en creux leur rapport au corps, à l'amour, au couple. Ces échanges parfois absurdes, toujours percutants, nous tendent un miroir sur nos systèmes de valeur et esquissent, en filigrane, une réflexion féministe.

Par Rapsody Morris
Chez Les éditions Lapin

Rapsody Morris

Les éditions Lapin

Indépendants

La théorie de l'évolution

Rapsody Morris

Paru le 06/03/2026

176 pages

Les éditions Lapin

20,00 €

9782377544189
