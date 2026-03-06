La théorie de l'évolution

A travers des instantanés incisifs, Rapsody Morris capture une société en pleine mutation. Ses personnages, saisis sur le vif - sur une terrasse, dans un cours de yoga ou à l'arrière d'un taxi - cherchent à tisser du lien. Ils parlent d'eux, des autres, de notre époque, profitant d'une oreille attentive pour se livrerâ¦ et nous prendre, lecteurs, à témoin. A partir de scènes du quotidien (on y parle d'épilation, d'astrologie, de déco, de rêves, de rencontresâ¦), l'autrice interroge en creux leur rapport au corps, à l'amour, au couple. Ces échanges parfois absurdes, toujours percutants, nous tendent un miroir sur nos systèmes de valeur et esquissent, en filigrane, une réflexion féministe.