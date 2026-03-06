A chacune sa place Trouver leur place grâce à la lecture des mots des autres, d'abord, puis sauter le pas d'écrire à leur tour : c'est ce que Pauline Avenet, Camille Gallard et Hélène Konkuyt ont fait. Ensemble, elles forment le collectif Les feMMes dAngers et cherchent à mieux se comprendre par le biais de la lecture puis de l'écriture. Bord'eLLes, leur premier recueil, est né après sept ans de travail, dans un langage : celui de la poésie, de l'analyse et de la psychanalyse avec des accents de colère, de lutte, d'angoisse ou d'amour, avec de la douceur aussi. Bousculer le temps pour penser son quotidien Trouver du temps, des interstices dans la vie quotidienne, vie de mère, de femme, entre le travail et la maison, pour écrire. Et à travers cette écriture, questionner ses expériences, sa situation, son rôle de mère, sa sexualité, son rapport au corps ; mais aussi les injonctions qui nous sont faites : de production, de normes, de façon de vivre... Comment exister, faire entendre sa voix, choisir son chemin, faire ses propres choix ? Chercher sa langue autant qu'une écriture commune Lire ensemble, échanger, se livrer, puis écrire à trois, se dévoiler... l'expérience d'écriture est ici singulière. L'élaboration collective d'un texte a ensuite fait naître l'envie de partager plus loin, que le texte devienne livre, qu'il soit lu, entendu, comme des voix amies qui résonnent. Bord'eLLes est un livre poétique, politique, relevant à la fois de l'intime et de l'élan collectif, tourné vers soi mais aussi vers les autres.