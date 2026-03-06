Bande de Barbares !

Craints pour leur brutalité sans limite, les Pleureurs Sanglants savent que sans eux, la guerre du Trône Annelé aurait été perdue. Le Mal est vaincu, mais laissés de côté, sans terre ni butin pour les récompenser, ils se tournent désormais vers le Village des Nuages et son légendaire trésor. Pacifiste et sans défense, la cité envoie le jeune Espion recruter les meilleurs guerriers que l'or peut acheter. Alors que son dernier espoir est tué lors d'une bagarre alcoolisée, il n'a d'autre choix que d'engager le meurtrier lui-même ! C'est Kral le Subjugeur, un barbare ivrogne, qui défendra donc le Village des Nuages. Suivront une diablesse lubrique, un charlatan et son familier insolent, un assassin muet, un pirate mutin et... une fillette. Avec des héros pareils, qui a besoin d'ennemis ?