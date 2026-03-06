Inscription
#Comics

Relève

Greg Rucka, Michael Lark

ActuaLitté
Trois ans ont passé depuis la trahison de Forever Carlyle contre sa famille. Toujours en fuite et enfin libérée de l'emprise de son Père Malcolm, elle parvient à rejoindre Paris avec ses alliés pour tenter d'échapper aux Lazares des autres familles à ses trousses. Et alors qu'au QG de Sequoia, Malcolm cherche à relancer le projet Lazarus, Forever, elle, est prête à tout pour réduire en cendres le système qui l'a vu naître... et veut le regarder brûler.

Par Greg Rucka, Michael Lark
Chez Urban Comics Editions

|

Auteur

Greg Rucka, Michael Lark

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics Indépendants

Relève

Greg Rucka, Michael Lark

Paru le 06/03/2026

168 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

9782365778374
© Notice établie par ORB
