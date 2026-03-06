Trois ans ont passé depuis la trahison de Forever Carlyle contre sa famille. Toujours en fuite et enfin libérée de l'emprise de son Père Malcolm, elle parvient à rejoindre Paris avec ses alliés pour tenter d'échapper aux Lazares des autres familles à ses trousses. Et alors qu'au QG de Sequoia, Malcolm cherche à relancer le projet Lazarus, Forever, elle, est prête à tout pour réduire en cendres le système qui l'a vu naître... et veut le regarder brûler.