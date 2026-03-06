L'art Botanique

A une époque où notre rapport au monde vivant est bouleversé et mis en péril, cet ouvrage nous invite à nous connecter à la nature à travers une pratique artistique. Discipline possédant une riche et longue histoire, l'illustration botanique est indémodable et intemporelle. Artiste et formatrice aguerrie, l'autrice nous livre ici ses techniques et conseils pour réaliser de magnifiques reproductions. Conciliant dessin et peinture, cet ouvrage constitue un cours complet sur le sujet. Karen Kluglein présente les médiums et les techniques indispensables à la création d'illustrations de feuilles, de fleurs, de fruits, de tiges, et bien d'autres éléments de la flore. Destiné aux artistes amateurs comme aux plus chevronnés, ce livre ravira les amoureux de graphite, de crayons de couleur, d'aquarelle, de gouache... et, avant tout, du monde végétal.