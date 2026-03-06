Avant la multitude, le peuple, les masses ouvrières et les subalternes colonisés, il y a la plèbe. Celle-ci surgit politiquement sous la République romaine, au moment même où le dèmos est en voie de s'affirmer à Athènes. Contrairement au dèmos, la plèbe est un acteur politique dont les principes et les pratiques demeurent méconnus. La scène inaugurale de l' "expérience plébéienne" est la sécession de la plèbe en 494 avant J. -C. : le retrait sur l'Aventin. Pour déjouer la domination patricienne, les migrants, les sans-papiers, les pauvres et tous les exclus qui constituent la plèbe quittent Rome pour s'installer sur le mont Aventin. Plutôt que de se donner des chefs, la plèbe se donne des noms et des ancêtres, des rituels et des institutions. Elle accède ainsi à la parole publique et à l'inscription symbolique dans l'ordre de la cité. Avant cet événement fondateur, l'existence des plébéiens était infra-politique. Après lui, ces derniers s'affirment comme citoyens. Une histoire discontinue de la liberté politique naît de cette expérience de démocratie radicale. Se dessine alors une tradition politique "insurgeante" , selon le mot de Miguel Abensour, voire souterraine, qui a été conceptualisée par Machiavel mais aussi par Vico, Montesquieu et Ballanche. Trois caractères la distinguent : le communalisme, l'agoraphilie et une temporalité propre, la "brèche" , au sens d'Arendt, c'est-à-dire une irruption événementielle qui rompt provisoirement l'ordre de la domination. Martin Breaugh fait revivre l'histoire de ce "principe plébéien" à partir d'une réflexion approfondie sur l'accès du grand nombre à l'action politique. Il découvre une autre intelligence de la démocratie comprise comme une expérience d'émancipation nouant ensemble, révolte et liberté, révolution et démocratie, utopie et émancipation au sein des pratiques politiques populaires.