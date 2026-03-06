Inscription
#Essais

Images brisées

Simon Leys

ActuaLitté
Aussi bien les admirateurs de la "Chine rouge" que les tenants du "péril jaune" semblent avoir perdu de vue un simple fait : les Chinois sont aussi des êtres humains - ou, si vous voulez, d'une certaine façon, nous sommes tous des Chinois. Une bonne partie des âneries qui circulent aujourd'hui sur la Chine découlent d'une incapacité à reconnaître cette évidence. Interrompons un moment ces débats bien parisiens pour prêter enfin l'oreille à ces voix chinoises diverses, spontanées, qui tantôt chuchotent la peine de vivre, tantôt explosent en cris accusateurs, nous révélant les aspects variés de la condition humaine en Chine populaire. Ces témoignages forment la part principale du présent ouvrage, initialement paru en 1976 ; Simon Leys, qui les a recueillis, les a fait suivre de quelques essais critiques sur l'actualité politique et culturelle chinoise.

Par Simon Leys
Chez Belles Lettres

|

Auteur

Simon Leys

Editeur

Belles Lettres

Genre

Chine

Images brisées

Simon Leys

Paru le 06/03/2026

228 pages

Belles Lettres

15,00 €

ActuaLitté
9782251458632
© Notice établie par ORB
