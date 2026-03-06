Inscription
#Roman étranger

Lefeu ou la démolition

Jean Améry

Dans les années soixante-dix à Paris, Lefeu, un peintre juif qui a vécu la Résistance et l'Holocauste, refuse farouchement de se laisser expulser d'un immeuble en démolition... Avec ce personnage d'artiste qui résiste à toutes les manoeuvres et séductions de la société - allant jusqu'à renoncer à la possibilité d'exposer ses oeuvres -, Jean Améry met en scène une magnifique et douloureuse figure d'opposant radical. Portrait d'un blessé de l'histoire qui, dans l'absolue solitude de sa mélancolie, résiste à l'anéantissement sous ses formes les plus diverses, ce roman-essai d'une stupéfiante actualité interroge la fatale relation de la souffrance et de la liberté chez toute âme insoumise et prend définitivement le parti de ceux qui de tout temps furent tentés par le silence ou la déraison.

Par Jean Améry
Chez Belles Lettres

Auteur

Jean Améry

Editeur

Belles Lettres

Genre

Littérature Allemande

Lefeu ou la démolition

Jean Améry trad. Françoise Wuilmart

Paru le 06/03/2026

220 pages

Belles Lettres

15,50 €

9782251458625
© Notice établie par ORB
