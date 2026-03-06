L'Italie gourmande

C'est fabuleux tout ce qu'on peut faire avec une carte et un guide Michelin. Avec une carte pour tout voir et un guide pour tout savoir, tout sentir, tout goûter, c'est l'heure de prendre la route. Les Fabuleux Itinéraires vous entrainent à travers une sélection des meilleurs chemins, sites, adresses et expériences pour explorer la France. Une nouvelle collection composée dans un même étui : - d'une carte détachable habillée d'illustrations qui invite au voyage et dessine 18 itinéraires thématiques à travers la France - et d'un guide de 128 pages, enrichi de gravures anciennes et d'illustrations originales, décrivant ces itinéraires étape par étape, à chaque moment de la journée, du petit déjeuner au dîner - dans cette carte et ce guide , retrouvez plus de 500 adresses : des restaurants gourmands pour tous les repas, des hébergements de charme pour passer la nuit, des magasins de bouche et des boutiques sélectionnées avec soin pour les emplettes. Pour les plus audacieux ou ceux qui souhaiteraient aller plus loin, découvrez des sites et des adresses alternatives dans les marges.