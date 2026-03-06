Avec Six Mois au Mexique, Nellie Bly confirme son statut de pionnière du journalisme d'investigation. 1886. Lassée d'être cantonnée aux pages féminines du journal The Dispatch , Nellie Bly se décide à partir pour le Mexique en quête d'aventures. Avec sa verve pétillante, elle décrit un pays où l'on croise cowboys coiffés de sombreros, cavalcades époustouflantes et combats de taureaux. Par-delà les frontières, Bly rencontre des auteurs, diplomates et journalistes, parmi lesquels Charles Dudley Warner. N'hésitant pas à s'engager, elle sera menacée et anticipera son retour pour devancer son expulsion. "Intrépide, généreuse et douée d'un délicieux sens de l'autodérision, Nellie Bly a tout du personnage de roman". Le Point Nellie Bly (1864-1922), née Elizabeth Jane Cochrane, est une figure légendaire de la presse américaine. Pionnière du reportage clandestin, elle fait de l'infiltration sa marque de fabrique. Toutes ses enquêtes sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Hélène Cohen