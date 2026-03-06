Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Six mois au Mexique

Nellie Bly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec Six Mois au Mexique, Nellie Bly confirme son statut de pionnière du journalisme d'investigation. 1886. Lassée d'être cantonnée aux pages féminines du journal The Dispatch , Nellie Bly se décide à partir pour le Mexique en quête d'aventures. Avec sa verve pétillante, elle décrit un pays où l'on croise cowboys coiffés de sombreros, cavalcades époustouflantes et combats de taureaux. Par-delà les frontières, Bly rencontre des auteurs, diplomates et journalistes, parmi lesquels Charles Dudley Warner. N'hésitant pas à s'engager, elle sera menacée et anticipera son retour pour devancer son expulsion. "Intrépide, généreuse et douée d'un délicieux sens de l'autodérision, Nellie Bly a tout du personnage de roman". Le Point Nellie Bly (1864-1922), née Elizabeth Jane Cochrane, est une figure légendaire de la presse américaine. Pionnière du reportage clandestin, elle fait de l'infiltration sa marque de fabrique. Toutes ses enquêtes sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Hélène Cohen

Par Nellie Bly
Chez Points

|

Auteur

Nellie Bly

Editeur

Points

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Six mois au Mexique par Nellie Bly

Commenter ce livre

 

Six mois au Mexique

Nellie Bly trad. Hélène Cohen

Paru le 06/03/2026

312 pages

Points

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041429806
9791041429806
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.