Le Capitalisme de l'apocalypse

Quinn Slobodian

Une histoire originale et puissante de la manière dont le capitalisme détruit les Etats-nations et la démocratie. Si l'on jette un rapide coup d'oeil à un planisphère, nous ne verrons qu'un patchwork d'Etats-nations. Et si notre réalité était tout autre ? La mondialisation a bouleversé l'ordre du monde, entraînant un foisonnement de nouvelles entités juridiques : paradis fiscaux, ports francs, cités-Etats, enclaves fermées et zones économiques spéciales. Au sein de ces nouveaux espaces libérés des formes ordinaires de réglementation, de taxation et d'obligations mutuelles, les fanatiques de l'ultracapitalisme échappent au pouvoir des gouvernements et au contrôle démocratique. Cette enquête magistrale sur les traces des libertariens radicaux à travers le monde nous mène de Hong Kong dans les années 1970 à l'Afrique du Sud à la fin de l'apartheid, du sud des Etats-Unis à la ville de Londres, et jusqu'au métavers, partout là où progresse de manière terrifiante le capitalisme sans la démocratie. Quinn Slobodian Spécialiste de l'histoire du néolibéralisme, il est professeur d'histoire globale à l'université de Boston. Il a notamment publié Les Globalistes. Une histoire intellectuelle du néolibéralisme (Seuil, 2022). Traduit de l'anglais par Cyril Le Roy

Par Quinn Slobodian
Chez Points

Auteur

Quinn Slobodian

Editeur

Points

Genre

Sciences politiques

Le Capitalisme de l'apocalypse

Quinn Slobodian trad. Cyril Le Roy

Paru le 06/03/2026

504 pages

Points

12,50 €

9791041427444
