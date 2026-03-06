L'Exil, toujours recommencé

Une enquête ethnographique qui documente les éprouvants périples des exilés depuis leur pays d'origine et la tragique régression du droit d'asile dans notre pays. Cinq années durant, Didier Fassin et Anne-Claire Defossez ont mené une recherche à la frontière entre l'Italie et la France, dans les Alpes, auprès d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont fui les violences, les persécutions ou la pauvreté, s'engageant dans un périple de plusieurs années. Ils ont rencontré tous les acteurs impliqués dans la solidarité avec ces personnes et dans le contrôle des migrations. Leur enquête donne ainsi à comprendre l'expérience des exilés au long de leur voyage, l'engagement des volontaires qui leur portent assistance et l'impuissance des forces de l'ordre à accomplir leur mission. Elle dévoile l'inefficacité d'une politique irrespectueuse du droit qui met en danger celles et ceux qui tentent de franchir la frontière. Didier Fassin Professeur au Collège de France, il est titulaire de la chaire "Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines" . Anne-Claire Defossez Sociologue, elle est chercheure à l'Institute for Advanced Study à Princeton.