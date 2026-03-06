Inscription
The Heart of Betrayal

Mary E. Pearson

Elle est la Première Fille de la Maison Morrighan. Elle a refusé un mariage arrangé, sans imaginer que son destin de princesse finirait par la rattraper. Désormais prisonnière du Komizar, la jeune femme ne sait plus à qui accorder sa confiance. A Rafe, le prince éconduit ? Ou à Kaden, l'assassin au coeur d'or ? Et si le chemin vers la liberté était ailleurs ? Après tout, le tyran qui règne sur Venda est persuadé qu'elle est l'incarnation d'une très ancienne légende... La Première Fille de la Maison Morrighan s'appelle Lia. Ceci est son destin.

Par Mary E. Pearson
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Mary E. Pearson

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Mondes fantastiques

The Heart of Betrayal

Mary E. Pearson

Paru le 06/03/2026

480 pages

Editions de la Martinière

24,50 €

9791040125297
