The Heart of Betrayal

Elle est la Première Fille de la Maison Morrighan. Elle a refusé un mariage arrangé, sans imaginer que son destin de princesse finirait par la rattraper. Désormais prisonnière du Komizar, la jeune femme ne sait plus à qui accorder sa confiance. A Rafe, le prince éconduit ? Ou à Kaden, l'assassin au coeur d'or ? Et si le chemin vers la liberté était ailleurs ? Après tout, le tyran qui règne sur Venda est persuadé qu'elle est l'incarnation d'une très ancienne légende... La Première Fille de la Maison Morrighan s'appelle Lia. Ceci est son destin.
Par
Mary E. Pearson Chez
Editions de la Martinière
