The Heart of Betrayal

Elle est la Première Fille de la Maison Morrighan. Elle a refusé un mariage arrangé, sans imaginer que son destin de princesse finirait par la rattraper. Désormais prisonnière du Komizar, la jeune femme ne sait plus à qui accorder sa confiance. A Rafe, le prince éconduit ? Ou à Kaden, l'assassin au coeur d'or ? Et si le chemin vers la liberté était ailleurs ? Après tout, le tyran qui règne sur Venda est persuadé qu'elle est l'incarnation d'une très ancienne légende... La Première Fille de la Maison Morrighan s'appelle Lia. Ceci est son destin.