#Essais

Séverine, de son vrai nom Caroline Rémy, est une pionnière du journalisme dans la France de la Belle Epoque. Fille spirituelle de Jules Vallès, elle est la première femme à diriger un journal politique, Le Cri du Peuple, malgré une virulente campagne de dénigrement par ses collègues masculins. En descendant dans "l'enfer noir" de la mine de Saint-Etienne et en parcourant les décombres de l'Opéra-Comique ravagé par les flammes, Séverine pratique alors ce qu'on appelle aujourd'hui un journalisme d'impact. Elle met aussi sa plume au service de ses convictions en lançant, avec son amie Marguerite Durand, le journal féministe La Fronde et en rejoignant Emile Zola dans le camp des défenseurs d'Alfred Dreyfus. Sur bien des sujets, elle est en avance sur son temps : droit à l'avortement, lutte contre la peine de mort, le viol conjugal, la colonisation et la guerre. Se plonger dans ses combats, ses articles et ses écrits personnels, c'est mesurer le chemin parcouru, les luttes étouffées, les redondances de l'histoire. C'est aussi dresser le portrait intime d'une femme qui a vécu à rebours des codes de la IIIe République, et lui redonner la place qu'elle mérite. Séverine Garnier est journaliste spécialisée dans la musique classique et rédactrice en chef d'un média dédié au monde de la culture. Elle n'aimait pas son prénom jusqu'à ce qu'elle rencontre au détour d'un tableau une autre Séverine...

Auteur

Séverine Garnier

Editeur

François Bourin Editeur

Genre

Communication - Médias

Séverine

Paru le 06/03/2026

243 pages

20,00 €

9791025207123
