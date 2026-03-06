Inscription
#Beaux livres

Bretagne

Express Map

ActuaLitté
Cette région entre terre et mer saura satisfaire tous les goûts touristiques. Les vestiges mégalithiques dans le golfe du Morbihan, les fières cités aux racines médiévales, où nichent des maisonnettes coquettes à pans de bois. Les sculptures dans les enclos paroissiaux, qui témoignent de la ferveur religieuse des Bretons. Le blanc et le noir sur le drapeau, sur les pulls et sur les cartes postales. Depuis Rennes et les Marches de Bretagne jusqu'aux phares solitaires de l'ouest, battus par des vagues enragées, en passant par des forêts à l'ambiance celtique - la Bretagne se prête à la découverte ! Avec cet ouvrage complet, vous ne risquez pas de manquer les incontournables de la région. GUIDE : - 14 itinéraires de découverte à travers toute la région ; - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide ; - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes ; - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat ; - des renseignements sur la cuisine locale, des idées de souvenirs, un calendrier d'événements ; - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations ; - des images en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé de la Bretagne, avec les attractions présentées dans le guide ; - placé en fin d'ouvrage. CARTE : - une carte laminée détachable de la région incluse dans la publication (échelle 1 : 320 000) ; - tous les sites décrits dans le guide sont facilement repérables sur la carte ; - parfaite pour le tourisme.

Par Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map

Editeur

Express Map

Genre

France

Bretagne

Express Map

Paru le 06/03/2026

288 pages

Express Map

22,90 €

ActuaLitté
9788383558226
