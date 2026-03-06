Inscription
#Essais

Îles Canaries

Express Map

ActuaLitté
Une randonnée vers le plus haut sommet d'Espagne, le Pico del Teide, se situant à Tenerife, une excursion en suivant le chemin des volcans à La Palma, un dîner dans un restaurant insolite situé dans une grotte post-volcanique à Lanzarote, ou peut-être une détente sur les sables dorés de Fuerteventura ? Les charmants villages de Gran Canaria, les forêts de lauriers toujours vertes de La Gomera et les paysages préservés d'El Hierro. Du soleil, des fiestas spectaculaires et une cuisine délicieuse. De nombreuses attractions attendent les touristes dans les Iles Canaries - découvrez-les toutes avec notre guide 3en1. Depuis le plus haut sommet d'Espagne jusqu'à la détente sur les plages de sable doré. Découvrez toutes les attractions des Iles Canaries avec ExpressMap : 7 itinéraires de visite et une carte laminée incluse. GUIDE : - une mise en page intuitive avec la division en chapitres ; - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide ; - des plans supplémentaires de plusieurs villes principales ; - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et fêtes ; - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat ; - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations ; - des photos en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé de la région, avec tous les attractions présentées dans le guide. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication.

Par Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map

Editeur

Express Map

Genre

Espagne - Canaries

Îles Canaries

Express Map

Paru le 06/03/2026

312 pages

Express Map

23,90 €

