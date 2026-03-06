Inscription
Espagne du Nord

Express Map

Depuis les villages de pêcheurs traditionnels jusqu'aux centres modernes de culture, en passant par des châteaux médiévaux et des monastères pluriséculaires. Un voyage le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, la détente sur les plages de Barcelone et la visite des palais monumentaux de Madrid. Des grottes merveilleuses en Cantabrie et le musée Guggenheim de Bilbao. Des tapas, des fiestas colorées et un immense patrimoine naturel. Avec ce guide, vous ne risquez plus de manquer les incontournables de cette partie de l'Espagne. GUIDE : - 8 itinéraires de visite à travers toute la région ; - des cartes présentant l'emplacement de tous les sites décrits dans le guide ; - des plans supplémentaires des villes de Madrid, Barcelone, Salamanque, Ségovie, Saint-Jacques-de-Compostelle, Bilbao, Saragosse, des cartes du parc national d'Ordesa et du Mont-Perdu et du parc national des Picos de Europa ; - un contenu riche - histoire, culture, nature, traditions, curiosités et anecdotes ; - des informations pratiques - jours et heures d'ouverture, prix des billets, conseils sur le transport public, l'hébergement, le climat ; - des renseignements sur la cuisine locale, des bons plans achats ; - une mise en page claire qui facilite la recherche d'informations ; - des photos en couleur. ATLAS : - un atlas détaillé de l'Espagne du Nord, avec les attractions présentées dans le guide ; - échelle 1 : 1 100 000. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication (échelle 1 : 1 100 000) ; - tous les sites décrits dans le guide sont facilement repérables sur la carte ; - avec des plans supplémentaires de Barcelone et Madrid ; - parfaite pour le tourisme.

Par Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map

Editeur

Express Map

Genre

Espagne

Espagne du Nord

Express Map

Paru le 06/03/2026

336 pages

Express Map

23,90 €

9788383556833
