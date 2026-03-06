Inscription
#Roman francophone

Bel-Ami

Guy de Maupassant, Maupassant guy De

ActuaLitté
Quand Georges Duroy sort du restaurant avec quelques pièces en poche et le ventre à moitié vide, il est encore un ancien sous-officier sans avenir. Mais dans le Paris flamboyant et corrompu de la Belle Epoque, il suffit parfois d'un sourire, d'un costume bien taillé... et d'un appétit insatiable de pouvoir. Séducteur né, Duroy gravit les échelons du journalisme à force de charme, d'audace, de manipulations et de conquêtes. Autour de lui, les femmes s'enflamment, les hommes intriguent, et la morale vacille. En quelques mois, le "Bel-Ami" devient l'un des hommes les plus en vue de la capitale. Roman sur l'ascension sociale d'un homme dénué de scrupules, satire féroce des élites et des médias, Bel-Ami dévoile l'envers du décor doré d'une société fascinée par le paraître. Une oeuvre d'une modernité troublante, qui résonne avec une actualité brûlante. Guy de Maupassant est l'un des maîtres incontestés du réalisme et de la nouvelle française. En une décennie, il a marqué la littérature par son regard acéré sur la société, son style limpide et son humour noir. Bel-Ami, publié en 1885, est son roman le plus célèbre - et le plus implacable.

Par Guy de Maupassant, Maupassant guy De
Chez A&L Livres

|

Auteur

Guy de Maupassant, Maupassant guy De

Editeur

A&L Livres

Genre

Littérature française

Bel-Ami

Guy de Maupassant, Maupassant guy De

Paru le 06/03/2026

352 pages

A&L Livres

17,90 €

ActuaLitté
9782958617684
© Notice établie par ORB
