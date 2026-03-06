1001 clavecins, une renaissance de la facture instrumentale Ce livre relate le parcours professionnel du facteur de clavecins Reinhard von Nagel et de trois rencontres déterminantes : Hubert Bédard, puis William Dowd et Franck Hubbard. Tous trois décident de se consacrer à leur passion , la musique et les clavecins tout en respectant leurs caractéristiques historiques. Chacun à sa manière va être le mentor de R. von Nagel dans la renaissance de cet instrument. Ils vont aborder le clavecin à la manière des anciens c'est-à-dire comme une oeuvre d'art à part entière. Dans cet esprit, il recherche les bois aux résonances qui assurent la qualité du timbre, les cordes pour retrouver le diapason 415 Hz cher à J. S. Bach. Puis ils font appel aux artistes de leur époque , Pierre Alechinsky, Olivier Debré, Marc Chagallâ? - pour une réinterprétation de la facture des clavecins anciens. Cette renaissance, soutenue par les musiciens les plus passionnés, William Christie, Scott Ross, Claudio Scimone...