1001 clavecins

1001 clavecins, une renaissance de la facture instrumentale Ce livre relate le parcours professionnel du facteur de clavecins Reinhard von Nagel et de trois rencontres déterminantes : Hubert Bédard, puis William Dowd et Franck Hubbard. Tous trois décident de se consacrer à leur passion , la musique et les clavecins tout en respectant leurs caractéristiques historiques. Chacun à sa manière va être le mentor de R. von Nagel dans la renaissance de cet instrument. Ils vont aborder le clavecin à la manière des anciens c'est-à-dire comme une oeuvre d'art à part entière. Dans cet esprit, il recherche les bois aux résonances qui assurent la qualité du timbre, les cordes pour retrouver le diapason 415 Hz cher à J. S. Bach. Puis ils font appel aux artistes de leur époque , Pierre Alechinsky, Olivier Debré, Marc Chagallâ? - pour une réinterprétation de la facture des clavecins anciens. Cette renaissance, soutenue par les musiciens les plus passionnés, William Christie, Scott Ross, Claudio Scimone...

Genre

Instruments de musique

Paru le 06/03/2026

228 pages

59,00 €

9782955331019
