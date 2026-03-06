Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Derfal le magnifique

José Roosevelt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Publié pour la première fois en 2003, "Derfal le magnifique" est la troisième bande dessinée où apparaît Juanalberto. Il n'est pas, pourtant, le personnage principal (ou peut-être il l'est... au lecteur de juger). Un "one-shot" de taille moyenne (43 pages), ce qui est rare dans la production de l'auteur, qui a habitué son lectorat aux longues fresques comme "CE". Le récit est raconté à la première personne, par un homme passionné par l'oeuvre d'un certain Derfal, qu'il considère magnifique. Mais Derfal est un écrivain originaire de la lointaine, mystérieuse et complètement isolée Basse- Flandrie... et il n'a écrit que dans sa langue natale. Il n'est connu dans le pays de ce lecteur passionné que par les traductions faites bien avant la Grande Guerre Informatique. Celui-ci décide donc de traverser le monde et affronter la bureaucratie douanière pour rejoindre la Basse-Flandrie. Il a comme but d'y apprendre la langue de Derfal... et ainsi lire les livres de ce dernier dans leur forme vernaculaire. Des surprises de taille l'attendent. Et sa vie sera radicalement bousculée.

Par José Roosevelt
Chez Les Editions du Canard

|

Auteur

José Roosevelt

Editeur

Les Editions du Canard

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Derfal le magnifique par José Roosevelt

Commenter ce livre

 

Derfal le magnifique

José Roosevelt

Paru le 06/03/2026

48 pages

Les Editions du Canard

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940512300
9782940512300
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.