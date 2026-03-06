Publié pour la première fois en 2003, "Derfal le magnifique" est la troisième bande dessinée où apparaît Juanalberto. Il n'est pas, pourtant, le personnage principal (ou peut-être il l'est... au lecteur de juger). Un "one-shot" de taille moyenne (43 pages), ce qui est rare dans la production de l'auteur, qui a habitué son lectorat aux longues fresques comme "CE". Le récit est raconté à la première personne, par un homme passionné par l'oeuvre d'un certain Derfal, qu'il considère magnifique. Mais Derfal est un écrivain originaire de la lointaine, mystérieuse et complètement isolée Basse- Flandrie... et il n'a écrit que dans sa langue natale. Il n'est connu dans le pays de ce lecteur passionné que par les traductions faites bien avant la Grande Guerre Informatique. Celui-ci décide donc de traverser le monde et affronter la bureaucratie douanière pour rejoindre la Basse-Flandrie. Il a comme but d'y apprendre la langue de Derfal... et ainsi lire les livres de ce dernier dans leur forme vernaculaire. Des surprises de taille l'attendent. Et sa vie sera radicalement bousculée.