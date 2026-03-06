Inscription
Laurent Jenny

Au fil des portraits photographiques qu'il m'arrive de faire, s'esquisse pour moi une traversée des visages, visages proches ou moins proches, pris dans le flux de la vie et la discontinuité de mes regards. Quelques-uns de ces visages un instant saisis, retenus ou offerts, avec la bribe d'histoire ou d'émotion qui me les attache, chacun disant plus et plus secrètement que je ne saurais dire, visages à lire bien au-delà de ce qui me fait les légender. Laurent Jenny est écrivain et critique. Ses écrits récents se sont tournés vers les arts visuels. La brûlure de l'image (Mimesis, 2019), porte sur la photographie argentique et l'impact de son invention. Le désir de voir (L'Atelier contemporain, 2020) et La folie du regard (L'Atelier contemporain, 2023) traitent des formes du regard, peinture et photographie mêlées. Parallèlement à cette veine d'essayiste, Laurent Jenny a mené une entreprise autobiographique fragmentaire dans Le lieu et le moment (Verdier, 2015) et Sur l'instant (Verdier, 2024).

Par Laurent Jenny
Chez Editions Manucius

Auteur

Laurent Jenny

Editeur

Editions Manucius

Genre

Photographes

Envisagés

Laurent Jenny

Paru le 06/03/2026

98 pages

Editions Manucius

12,00 €

9782845788374
