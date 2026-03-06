Dans "Chaudes" , Elise Thiébaut et Elléa Bird décortiquent le tabou de la ménopause et les mythes qui l'accompagnent. Pourquoi, en Occident, la ménopause est-elle considérée comme une "maladie" dont il faudrait guérir ? Comment a-t-on découvert les hormones ? Quels sont les remèdes et les traditions autour de cette période de changement, parfois appelée "le deuxième printemps de la femme" , que notre espèce partage avec les orques et les bélugas ? Entre éléments historiques, anecdotes personnelles et questions scientifiques, les deux autrices offrent un récit plein d'humour, à la fois intime et universel. Adaptation de l'essai "Ceci est mon temps" d'Elise Thiébaut, aux Editions Au Diable Vauvert.