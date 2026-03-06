Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Rois et Reines de France

Françoise Surcouf

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Clovis le converti, Charlemagne, premier empereur d'Occident, Philippe le Bel monarque faux-monnayeur, Charles VII, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, rois d'ombre ou de lumière, ce livre les fait défiler sous nos yeux, évoquant les grandes heures de leurs règnes comme les anecdotes les plus marquantes. Mais il présente aussi leurs reines. Claude, épouse de François Ier, Anne d'Autriche, Margot, les deux Médicis Catherine et Marie, Marie-Antoinette ou Anne de Bretagne, autant de figures parfois un peu oubliées dont l'ouvrage retrace vies et passions, politiques et conflits. Capétiens, Valois, Bourbons, voire même Mérovingiens et Carolingiens, leurs grandes figures et leurs actes retracent près de vingt siècles d'Histoire de France.

Par Françoise Surcouf
Chez Ouest-France

|

Auteur

Françoise Surcouf

Editeur

Ouest-France

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rois et Reines de France par Françoise Surcouf

Commenter ce livre

 

Rois et Reines de France

Françoise Surcouf

Paru le 06/03/2026

128 pages

Ouest-France

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782737392900
9782737392900
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.