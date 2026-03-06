Rois et Reines de France

Clovis le converti, Charlemagne, premier empereur d'Occident, Philippe le Bel monarque faux-monnayeur, Charles VII, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, rois d'ombre ou de lumière, ce livre les fait défiler sous nos yeux, évoquant les grandes heures de leurs règnes comme les anecdotes les plus marquantes. Mais il présente aussi leurs reines. Claude, épouse de François Ier, Anne d'Autriche, Margot, les deux Médicis Catherine et Marie, Marie-Antoinette ou Anne de Bretagne, autant de figures parfois un peu oubliées dont l'ouvrage retrace vies et passions, politiques et conflits. Capétiens, Valois, Bourbons, voire même Mérovingiens et Carolingiens, leurs grandes figures et leurs actes retracent près de vingt siècles d'Histoire de France.