Atlas illustré des chemins de Compostelle

Le pèlerin en devenir se penche sur les cartes, hésite sur les voies qui le mèneront à bon port. D'emblée, il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Cet ouvrage de deux passionnés de la randonnée au long cours suggère plus qu'il ne dévoile : les routes à emprunter, les tours et les détours en quête des merveilles patrimoniales, naturelles ou gastronomiques, les petits secrets du camino et les informations essentielles à sa préparation. C'est l'objet de ce beau livre fait pour rêver et vous préparer à l'une des plus fabuleuses aventures de votre existence : aller, à pied, à Compostelle. Organisé en 6 chapitres sur les principales voies qui mènent à Compostelle (les voies de Tours, de Vézelay, du Puy, d'Arles et les deux chemins espagnols), avec une soixantaine de cartes détaillées et une description abondamment illustrée des monuments et de la beauté des chemins, ce livre vous donnera envie de partir sur le chemin de pèlerinage le plus célèbre au monde.