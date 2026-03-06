Vers de terre

Pour fêter le Printemps de poètes 2026, ce nouveau titre de la collection KALIMAT explore les chemins, les graines, les racines, l'humus, les vers, la mousse... Tout ce que l'on voit et que l'on sent lorsqu'on va par les sentiers, fouler l'herbe menue ! Les mots sont simples, les dessins aussi, tout est sensoriels ici, la poésie jaillit des mots reliés par cette marche légère. KALIMAT signifie " mots " en arabe. Les lettres et les mots sont au coeur de cette collection lancée par Le Port a jauni en octobre 2024. Après la collection POEMES dédiée au chant croisé des langues arabes et françaises, RACINES dédiée à la structure de la langue arabe, nous arrivons à la structure de base, au coeur de la langue et de la poésie : le mot, en arabe, avec sa transcription phonétique et sa traduction en français. Comment rassembler des mots ? Selon quels principes ? Rien de plus facile : tous les principes sont bons ! Abécédaires, imagiers, série de mots autour d'un lieu, d'un thème, de couleurs ou d'animaux, jeux de mots, mots rassemblés de façon poétique ou politique, etc. : la collection KALIMAT est avant tout une proposition ludique qui permet de découvrir et apprendre 32 mots (ou plus) en arabe, dans un petit format précieux de 11x16 cm, 32 pages, aux bords arrondis et au petit prix de 8€.