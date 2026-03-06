Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Vers de terre

Juliette Iturralde

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour fêter le Printemps de poètes 2026, ce nouveau titre de la collection KALIMAT explore les chemins, les graines, les racines, l'humus, les vers, la mousse... Tout ce que l'on voit et que l'on sent lorsqu'on va par les sentiers, fouler l'herbe menue ! Les mots sont simples, les dessins aussi, tout est sensoriels ici, la poésie jaillit des mots reliés par cette marche légère. KALIMAT signifie " mots " en arabe. Les lettres et les mots sont au coeur de cette collection lancée par Le Port a jauni en octobre 2024. Après la collection POEMES dédiée au chant croisé des langues arabes et françaises, RACINES dédiée à la structure de la langue arabe, nous arrivons à la structure de base, au coeur de la langue et de la poésie : le mot, en arabe, avec sa transcription phonétique et sa traduction en français. Comment rassembler des mots ? Selon quels principes ? Rien de plus facile : tous les principes sont bons ! Abécédaires, imagiers, série de mots autour d'un lieu, d'un thème, de couleurs ou d'animaux, jeux de mots, mots rassemblés de façon poétique ou politique, etc. : la collection KALIMAT est avant tout une proposition ludique qui permet de découvrir et apprendre 32 mots (ou plus) en arabe, dans un petit format précieux de 11x16 cm, 32 pages, aux bords arrondis et au petit prix de 8€.

Par Juliette Iturralde
Chez Le port a jauni

|

Auteur

Juliette Iturralde

Editeur

Le port a jauni

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vers de terre par Juliette Iturralde

Commenter ce livre

 

Vers de terre

Juliette Iturralde

Paru le 06/03/2026

32 pages

Le port a jauni

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494753426
9782494753426
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.