Né sur des pissenlits

Par un matin pluvieux, Muntu rejoint le lycée de Kinshasa où il enseigne la philosophie. Mais les bancs sont vides. Révolté par des conditions de travail indignes et un système éducatif corrompu, il erre dans le quartier chaud de Matongue où il croise John, un vieil ami, qui l'entraîne dans une nuit d'ivresse. Humiliation publiée sur les réseaux, déchéance annoncée. Alors que rien ne semble plus enrayer la chute de Muntu, John propose de l'inscrire à un colloque à Metz, à condition de récupérer le financement alloué au voyage. Muntu accepte le deal... Un premier roman drôle et désespéré, à la langue créative nourrie du parler cru de Kinshasa, où s'exprime l'amour inconditionnel d'un fils qui ne rêve que d'offrir le meilleur à sa mère.