Marx, l'économie politique classique et le problème de la dynamique

Publié de façon confidentielle en 1941 par l'Institut pour la recherche sociale de Francfort alors en exil, réédité en Allemagne en 1969, cet ouvrage est probablement le plus riche et stimulant de Henryk Grossmann. Plus connu pour ses travaux sur la crise et la fin inéluctable du capitalisme, l'économiste germano-polonais s'attache ici à clarifier ce qui distingue fondamentalement Karl Marx de l'ensemble des courants de l'économie bourgeoise. Si la distinction conceptuelle entre valeur d'usage et valeur a été considérée, avec raison, comme la pierre de touche de la critique marxienne de l'économie politique, peu d'auteurs ont su en saisir toute la portée. La pensée bourgeoise ne peut appréhender l'économie capitaliste que de façon univoque : sous l'angle de la valeur d'usage, ou bien sous celui de la valeur. C'est sur cette base qu'elle peut l'envisager comme un système promis à l'équilibre. Au contraire, par la prise en compte de sa dualité, Marx a su percer le secret de son caractère déséquilibré et donc, fondamentalement, dynamique. La présente édition est augmentée des lettres de Grossmann à Paul Mattick et d'une préface inédite de Sterenn Lebayle et Robert Ferro : Grossmann pour le XXIe siècle.