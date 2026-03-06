Nos communes, un avenir civique à réinventer

L'ouvrage propose un diagnostic sans concession de l'érosion multiforme de la démocratie municipale ? : raréfaction des candidatures, progression de l'abstention, usure des élus et profondes inégalités d'accès liées au genre, à la classe sociale et aux territoires. Les conseils municipaux se heurtent à une charge temporelle croissante, à l'inflation normative et à un déficit persistant de reconnaissance. Benjamin Morel esquisse trois trajectoires possibles ? : le délitement progressif, la rationalisation technocratique et la refondation civique. Cette dernière suppose une revalorisation statutaire et symbolique de la fonction d'élu, un abaissement des seuils d'accès aux mandats, un soutien accru aux listes citoyennes et une clarification de la gouvernance multi-niveaux. Un enjeu démocratique majeur. Benjamin Morel est constitutionnaliste, docteur en sciences politiques à l'ENS Paris-Saclay et maître de conférences à l'université Paris Panthéon-Assas. Il dirige le conseil scientifique de la Fondation Res Publica, occupe le poste de secrétaire général du Laboratoire de la République et est membre du comité scientifique de ­l'Institut Terram.