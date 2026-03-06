Inscription
Nos communes, un avenir civique à réinventer

Benjamin Morel

ActuaLitté
L'ouvrage propose un diagnostic sans concession de l'érosion multiforme de la démocratie municipale ? : raréfaction des candidatures, progression de l'abstention, usure des élus et profondes inégalités d'accès liées au genre, à la classe sociale et aux territoires. Les conseils municipaux se heurtent à une charge temporelle croissante, à l'inflation normative et à un déficit persistant de reconnaissance. Benjamin Morel esquisse trois trajectoires possibles ? : le délitement progressif, la rationalisation technocratique et la refondation civique. Cette dernière suppose une revalorisation statutaire et symbolique de la fonction d'élu, un abaissement des seuils d'accès aux mandats, un soutien accru aux listes citoyennes et une clarification de la gouvernance multi-niveaux. Un enjeu démocratique majeur. Benjamin Morel est constitutionnaliste, docteur en sciences politiques à l'ENS Paris-Saclay et maître de conférences à l'université Paris Panthéon-Assas. Il dirige le conseil scientifique de la Fondation Res Publica, occupe le poste de secrétaire général du Laboratoire de la République et est membre du comité scientifique de ­l'Institut Terram.

Par Benjamin Morel
Chez Terre à terres

|

Auteur

Benjamin Morel

Editeur

Terre à terres

Genre

Sociologie politique

Nos communes, un avenir civique à réinventer

Benjamin Morel

Paru le 06/03/2026

136 pages

Terre à terres

15,00 €

